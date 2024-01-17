26 يناير.. "فصرنا نحمل سلامنا" حفل ترانيم مصرية سودانية على مسرح الأنبا رويس

أعلن القس جوزيف جون كروان، قس كنيسة السيدة العذراء مريم بالخرطوم السودان، إقامة حفل بعنوان “فصرنا نحمل سلامنا”، وذلك يوم الجمعة ٢٦ يناير الساعة ٧ مساء على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك بالاحتفال نخبة من المرنمين المصريين والسودانيين أبرزهم: سارة معروف ، مريم حلمي، ميريتيا عماد، ومن السودان المرنم بولس السوداني، المرنمة انجي ايوب، المرنمة راندا شوقي، المرنمة نزريت بولس، والمرنمة مارينا جوه

وكشف القس جوزيف جون كروان عبر منشور علي صفحة الكنيسة بالسودان، عن أن جميع إيرادات الحفل بالكامل ستذهب لدعم إخوتنا في السودان نظرا للظروف التي تمر بها دولة السودان الشقيقة.