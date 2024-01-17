محافظ الغربية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بكفر الزيات.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت مدرسة الشوربجي الإعدادية للبنين ومدرسة الشهيد وائل طاحون الإعدادية بنات بكفر الزيات.

واطمأن محافظ الغربية على انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب حيث يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 87068 طالبا في 412 لجنة على مستوى المحافظة والشهادة الإعدادية المهنية 3492 طالا في 25 لجنة على مستوى المحافظة .

وخلال تفقده اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية موجها للطلاب كلمات التشجيع ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات.

ووجه رحمي، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس على مستوى المحافظة .

وأكد محافظ الغربية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الإمتحانات ، مشددا على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات، بالإضافة إلى أهمية توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس والأمن لتوفير سبل الدعم للطلاب.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام جميع اللجان على مستوى المحافظة و عدم وجود شكاوي من الامتحان وادى الطلاب الامتحان في جو يسوده الهدوء والطمأنينة والتشديد على منع اصطحاب التليفون المحمول سواء للطالب او للملاحظ وادى اليوم الطلاب الامتحان في ماده اللغة العربية وتواجد زائره صحيه في كل مدرسه بكل لجنه وتوفير الحراسة اللازمة من الشرطة وازاله الاشغالات الموجودة حول ومحيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء المدن والاحياء تنفيذا لتعليمات معالي الوزير الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ولم تتلقى غرفه عمليات المديرية بالتربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة أي بلاغات حتى الان تتعلق بسير الامتحان.

IMG-20240117-WA0040

IMG-20240117-WA0038

IMG-20240117-WA0034

IMG-20240117-WA0033