طقس الإسكندرية.. عودة الأجواء الشتوية الدافئة بعد الانتهاء من نوة الفيضة الكبرى

تشهد الإسكندرية اليوم انسحاب الغطاء السحابي وعودة ظهور أشعة الشمس الدافئة، وسيطرت الأجواء اللطيفة نهارًا المائلة إلى البرودة ليلً، بعد الانتهاء من نوة الفيضة الكبري والتي استمرت 5 أيام.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، ارتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ٤:٢ درجة مئوية، ليسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولكن تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتجمع ظاهرة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أنه من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، لتسجل درجات الحرارة اليوم 16 درجة مئوية مع استمرار بارتفاعها في ساعات الظهيرة.