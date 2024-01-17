ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فوز رئيس جزر القمر بولاية ثالثة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

غزالي عثماني
غزالي عثماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في جزر القمر، فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني، في الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل يومين، وذلك من الجولة الأولى للاقتراع، بإجمالي أصوات بلغت نسبتها 62.97%.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن غزالي عثماني، 65 عاما، سيتولى مقاليد الحكم في البلاد لولاية هي الثالثة على التوالي حتى عام 2029.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، فقد دُعي نحو 340 ألف ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 60% وفقا لتقديرات أولية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه النتائج الأولية للانتخابات لم تصادق عليها المحكمة العليا بعد.
من جانبها، نددت المعارضة بالانتخابات، زاعمة أنها سجلت العديد من المخالفات في يوم التصويت منها "ملء صناديق الاقتراع" و"التزوير".
ونافس عثماني في الانتخابات خمسة مرشحين من المعارضة، في حين قاطعها زعماء معارضة آخرون، متهمين لجنة الانتخابات بمحاباة الحزب الحاكم.

رئيس جزر القمر غزالي عثماني