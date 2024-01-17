فوز رئيس جزر القمر بولاية ثالثة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في جزر القمر، فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني، في الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل يومين، وذلك من الجولة الأولى للاقتراع، بإجمالي أصوات بلغت نسبتها 62.97%.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن غزالي عثماني، 65 عاما، سيتولى مقاليد الحكم في البلاد لولاية هي الثالثة على التوالي حتى عام 2029.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، فقد دُعي نحو 340 ألف ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 60% وفقا لتقديرات أولية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه النتائج الأولية للانتخابات لم تصادق عليها المحكمة العليا بعد.

من جانبها، نددت المعارضة بالانتخابات، زاعمة أنها سجلت العديد من المخالفات في يوم التصويت منها "ملء صناديق الاقتراع" و"التزوير".

ونافس عثماني في الانتخابات خمسة مرشحين من المعارضة، في حين قاطعها زعماء معارضة آخرون، متهمين لجنة الانتخابات بمحاباة الحزب الحاكم.