أستاذ اقتصاد زراعي: مصر تعيش قصة نجاح كأكبر منتج للفراولة في العالم

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مصر تعد أكبر منتجة للفراولة في العالم وهو ما يعتبر قصة نجاح كبيرة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفراولة المجمدة وصلت إلى 120 ألف طن صادرات، وهي من السلع الزراعية المجهزة والمطلوبة عالميا بشكل كبير.

وأوضح «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الفراولة المصرية تحظى بسمعة جيدة جدا في أسواق الاتحاد الأوروبي، متابعا أن كلمة السر في الوصول لتلك المرتبة هي الجودة في الحاصلات الزراعية المصرية، التي كانت المؤهل الرئيسي في اختراق تلك الأسواق الأوروبية.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه تم فتح أسواق جديدة من خلال دور رئيسي لجهاز الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يعد حائط صد لمنع دخول أي حشرات أو إصابات إلى مصر، ومنع تصدير أي شحنات بها أي مرض.

ولفت إلى أن الصادرات الزراعية تجاوزت حاجز الـ7 ملايين طن، بقيمة 3.4 مليار دولار، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية واتحاد منتجي الحاصلات البستانية.