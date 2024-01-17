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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسجد الزيتونة بمنطقة التجلي الأعظم بسانت كاترين يظهر للنور

مسجد الزيتونة بسانت
مسجد الزيتونة بسانت كاترين يظهر للنور
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تابع الشيخ إسماعيل الراوي، مستشار محافظ جنوب سيناء، للشئون الدينية وشؤون المساجد، أعمال إنشاءات مسجدي الوادي المقدس، والزيتونة، بمنطقة التجلى الأعظم الجديدة بمدينة سانت كاترين، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء الدكتور خالد فوده.

وقال الراوي لـ"البوابة نيوز" توجهت إلى مدينة سانت كاترين؛ لتحديد القبلة فى مسجد الوادي المقدس لقرب الانتهاء من البناء وكذلك مسجد الزيتونة، برفقة مهندسي المساحة ومهندسى إدارة التخطيط بالمحافظة واللواء طلعت العناني رئيس المدينة.

وأشار الراوي إلى أن هذا العمل من أعظم ما يتقرب به المؤمن لربه لأن بيوت الرحمن طريقك للجنة، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء تشهد إنجازات غير مسبوقة في بناء الكثير من المساجد في جميع المدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية والمساجد أحب البقاع إلى الله تعالى كما ورد في صحيح مسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ثَنَاءٌ عَلَى عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) فَأَثْنَى سُبْحَانَهُ عَلَى عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَزَكَّاهُمْ بِالْهِدَايَةِ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد زار مؤخرًا مدينة سانت كاترين، وزار المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين بعد استكمال مشروعات التنمية.

كما أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعاً سكنياً، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع انشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.

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منطقة التجلى الأعظم مسجد الوادي المقدس جنوب سيناء كاترين مسجد الزيتونة