تنظيم 182 نشاطًا طلابيًا بجامعة قناة السويس خلال 2023

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إننا نعتز ونفتخر باستضافة احتفالية يوم تفوق الجامعات المصرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت احتفاء بخريجي الجامعات المصرية المتفوقين وتكريمهم.

وتابع "مندور" أن سعدتنا جاءت مضاعفة بأن يقدم الرئيس ندوة ضمن "حكاية وطن"، من قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة والتي تحدث خلالها عن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تتم داخل مصر، مضيفاً أن الجامعة شُرفت بأن يرأس سيادته المجلس الأعلى للجامعات من قاعة مجلس جامعة قناة السويس بحضور جميع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على صدور حصاد عام 2023 لقطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس والذي تضمن أهم الأنشطة الطلابية التي تم تنظيمها خلال العام المنقضي.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة نظمت مبادرة توعوية هامة لطلابها 2023 تحت عنوان "وطن آمن... لمستقبل أفضل"، والتي شارك في تنظيمها طلاب الاتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر، على مدار شهر كامل، تم خلالها استضافة خبراء في كافة المجالات أسبوعياً، لعمل جلسات حوارية مع الطلاب، بدأت باللقاء الحواري الأول مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي حاضر حول :

(الشباب ... محور اهتمام الدولة المصرية)، والتي تناول خلالها جهود الدولة في دعم ورعاية المواهب الطلابية، والإنجازات الكبيرة التي تتم في المراكز الرياضية، وجهود القيادة السياسية في دعم أبطال الرياضة خاصة الفردية منها، مع عرض لإنجازات منتخبات اليد وكرة السلة والكرة الطائرة.

أما اللقاء الحواري الثاني للمبادرة فكان مع اللواء أ.ح علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق، تحت عنوان " ملحمة أكتوبر... والعبور الجديد" .

والتي أجرى خلالها حوارا مع الطلاب عن أهمية معركة الوعي والتسلح بالمعرفة، لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر في ظل الأوضاع الدولية والأحداث التي تشهدها المنطقة.

كما تطرق اللواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، ومدير الشئون المعنوية في الملتقى الحواري الثالث للمبادرة إلى (مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، والدور المصري في مواجهة تلك التحديات) ، متناولا الحديث عن تحديات حوض البحر المتوسط، والاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي.

وفي الملتقى الحواري الرابع والأخير للمبادرة....حاضر اللواء طبيب مجدي أمين مبارك رئيس شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس حول " الرعاية الصحية تحديات وإنجازات"

تمت مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما قام اللواء مجدي مبارك بتوضيح الأهداف والخطوات التي تمت في مشروع مشتقات البلازما ، فيما عرض الدكتور أحمد أنور الإنجازات الكبيرة التي تتم داخل المستشفيات الجامعة من إنشاء مجمع العيادات الخارجية، ومستشفى طب الأطفال، وتطوير الأقسام الداخلية للمستشفى الجامعي، ومركز الأورام، وإنشاء مركز طب الأسرة ، وتوسعات العناية المركزة، والعمليات الكبرى.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الوطني والمشاركة الإيجابية الفعالة التي ظهر بها طلاب جامعة قناة السويس أثناء الانتخابات الرئاسية 2024، ليثبت دوماً شبابنا أنهم نموذج للفكر المستنير والوعي الكامل بالمتغيرات التي تحدث في مصرنا نحو مستقبل أفضل أساسه العلم والتنمية.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عام 2023 شهد تنظيم برنامج متميز لزيارات الطلاب للمشروعات القومية الكبرى، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، ممثلة في إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأشار "عبد النعيم" إلى أن برنامج الزيارات والرحلات تضمن زيارات إلى مصنع الروبيكي للأثاث بدمياط، مزارع العاشر من رمضان، الاستزراع السمكي ببورسعيد، مزارع توشكى، وشركة السويس للحديد والصلب، كما توجه الطلاب لزيارة معرض الكتاب بالقاهرة، مع زيارة قاعدة رأس التين.

وعن الأنشطة الطلابية داخل الجامعة والتي نظمها قطاع التعليم والطلاب بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبالتنسيق مع مستشاري لجان الأنشطة وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب.

شمل حصاد 2023 تنظيم 182 نشاط طلابي بجميع المجالات، بواقع 94 نشاط داخلي، و53 نشاط خارجي، و35 نشاط داخل الكليات.

هذا وبلغ عدد الأنشطة الثقافية 10 أنشطة داخلية، و11 نشاط خارجي منها تنظيممسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، الأربعون النووية، وعباقرة جامعة قناة السويس الموسم الثالث، كما تم عقد دورات تدريبية متنوعة منها المراسل التلفزيوني ، ورشة عمل المراسل الإذاعي والتلفزيوني ، نادى الأدب المركزي ، مسابقة الفيديو القصير لترسيخ القيم الأصيلة بالمجتمع المصري.

أما عن المشاركات الخارجية والقمية-فشاركت الجامعة في دوري المعلومات الثقافية ضمن إبداع (11) ، البرنامج التوعوي والتدريبي تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع أمن "، مسرحية للفنان محمد صبحى بعنوان (عيلة اتعملها بلوك ) بمدينة سنبل بالقاهرة ، حفل ختام إبداع 11، أسبوع شباب الجامعات 13 بجامعة حلوان.

كما تم تنظيم زيارة لمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة وحضور المعرض التكنولوجي، زيارة معرض الكتاب الدولي ، بالإضافة إلى عقد دورات حول إدارة الأزمات ،وصناع القرار بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ، وزيارة مرصد الأزهر الشريف بمشيخة الأزهر الشريف.

وعن الأنشطة التي نظمتها أسرة "طلاب من أجل مصر"- فضمت مجموعة هامة من الندوات التوعوية التي تبنت قضايا هامة منها ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية وترسيم الحدود" ، وندوة دينية بعنوان "الشباب والتصدي لفكر الإلحاد"، ورشة عمل بعنوان "التواصل والقيادة"، وندوة دينية حول "الوسطية والأفكار والمفاهيم غير السوية"، مع تنظيم مسرحية توعوية بعنوان (sale)، حفل الإفطار الجماعي، إلى جانب تنظيم مهرجان الأسر والفرق الطلابية، وتنظيم ندوة الإسلام و قضايا العصر، وندوة بمناسبة المولد النبوي الشريف، فضلا عن تنظيم ندوة "ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة"، احتفالاً بالذكرى ال50 ضمن الندوة التثقيفية السابعة والأربعين؛ احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، فضلاً عن تنظيم بطولة الألعاب الإلكترونية ، مسابقة كأس الشهداء في خماسيات كرة القدم.

أما الأنشطة الخارجية والقمية لأسرة طلاب من أجل مصر- فقد شملت المشاركة في كافة المناسبات والاحتفالات المجتمعية، منها زيارة الكنيسة القبطية، للتهنئة بأعياد الميلاد المجيدة، زيارة معرض الكتاب (لوجوس هوب ) المكتبة العائمة، مديرية الأمن للتهنئة بأعياد الشرطة ، رحلة قطار الشباب لزيارة معالم الأقصر وأسوان، المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية للجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ، رحلة إلى جبل الملح ببورسعيد، وجولة حرة للمعالم السياحية بمحافظة بورسعيد.

واهتم قطاع التعليم والطلاب بتنظيم الكثير من الأنشطة الاجتماعية

-الداخلية والخارجية- ومنها الاحتفال باليوم العالمي لليتيم ، وندوة عن التربية الإيجابية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وحفل تكريم الأمهات المثاليات للطلاب المتميزين ، ومبادرة «دكان الفرحة» ، مبادرة الطالب المنتج ، ندوة توعوية لطلاب السنوات النهائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتعريف الطالبات كيفية أداء الخدمة العامة، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، بطولة الشطرنج.

أما الأنشطة الاجتماعية الخارجية- فضمتالمشاركة في مسابقة إبداع 11، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، الملتقى الطلابي للقيادات الاجتماعية، حملة "لا للبلاستيك"، منتدى شباب الجامعة للتنمية المستدامة.

وبالأنشطة الفنية الداخلية- فقد تم تنفيذ مهرجان المسرح ، وحفل ختام الأنشطة الطلابية، ومراكز الفنون والتدريب للطلاب غير المتخصصين.

بينما ظهر دور الاتحادات الطلابية جليا في 2023، حيث شاركوا بملتقى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية تحت شعار "قادة المستقبل…والجمهورية الجديدة"، مع توقيع بروتوكول تعاون بين السفارة البريطانية ووزارة التعليم العالي بالقاهرة ، وتنظيم زيارة إلى قاعدة فايد الجوية، ودورة تدريبية للمهارات القيادية لطلاب الجامعات إعداد فريق تنظيم الفاعليات المختلفة، زيارة لمدينة شرم الشيخ ومدينة دهب.

وفي مجال الأنشطة العلمية الداخلية- تم

تنظيم المؤتمر الخامس لمكاتب الإبداع التكنولوجي والتسويق ، ورشة عمل البحث العلمي والابتكار ، وزيارة إلي القرية الذكية، ودوري المعلومات، والدورة التدريبية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب الدورة التدريبية في مجال الأمن السبراني والمعلوماتي وريادة الأعمال.

وبالأنشطة الخارجية- فتم

تنظيم زيارة إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمرصد الفلكي.

وكان لنشاط الجوالة

نصيب كبير من تنظيم الأنشطة الداخلية والخارجية- حيث

نظم مشروع الخدمة العامة، ومركز التدريب الكشفي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "دراسة مساعد قائد وحدة كشفية" ، ومركز التدريب الكشفي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والدراسة الرسمية للتدريب المتقدم [ الشارة الوطنية ] ، دورة رواد الرهوط ، دورة تنمية مهارات قادة العشائر، مشروع تنمية مجتمعية، الدراسة الرسمية للمعلومات الأولية.

أما أنشطة الجوالة الخارجية فضمت

المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، وحصد العديد من الجوائز.

وكان للنشاط الرياضي

الأنشطة الداخلية والخارجية النصيب الأكبر للمشاركات الطلابية، من خلال تنظيم الدوري الرياضي لكليات الجامعة، الدورة الرمضانية تحت شعار "رمضان يجمعنا" ، بطولة سباق الطريق للكليات، بطولة الجامعة ألعاب القوى (مسابقة الوثب الطويل –مسابقة عدو 100م طلبة – مسابقة عدو 100م طالبات – مسابقة عدو 200م طلبة – مسابقة عدو 200م طالبات مسابقة عدو 400م طلبة ، مسابقة ألعاب بنش تكرار وكمال الأجسام) ، بطولة الجامعة للكاراتيه ، بطولة ألعاب المضرب ( تنس الطاولة ).

أما الأنشطة الخارجية-

فشارك طلاب الجامعة في بطولة كرة اليد للجامعات، بطولة كرة الطائرة طلبة وطالبات للجامعات، بطولة الكاراتيه للجامعات، بطولة الجودو للجامعات، بطولة الجامعات الكروس فيت، بطولة الملاحة الرياضية ،المهرجان الرياضي الشاطئ الخامس للجامعات ، أسبوع شباب الجامعات طلبة وطالبات للجامعات المصرية ، لقاء الأولمبياد الفتاة الجامعية الإسكندرية ، بطولة السباحة الشهيد رفاعي {51}، لقاء ذوي الاحتياجات الخاصة ، بطولة تنس الطاولة ، لقاء بارالمبياد الجامعات المصرية ، بطولة الدارتس.

هذا ونظم مركز إعداد القادة بالجامعة فاعليات هامة منها البرنامج القيادي 26، الدورة الثانية في مجال ( الاستراتيجية والأمن القومي )، منحة المحاضر المحترف، الدورة الثالثة فى مجال ( إدارة الأزمات ) التي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة الاستراتيجية والأمن القومي (٣)، الدورة الأولى في مجال ( صناع القرار )، دورة إعداد القادة الفوج (27 )، دورة إعداد القادة الفوج (28 )، الدورة الرابعة في مجال (الاستراتجية والأمن القومي )، دورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية، معسكر إعداد القادة الفوج (29 ) ، منحة إعداد المتحدث المحترف ( 2 )، دورة إعداد القادة، ورشة عمل (المنتدى الوطني لبناء الوعي)، زيارة إلى قيادة قوات المظلات، زيارة إلى الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية، زيارة إلى الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي ، زيارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالعاشر من رمضان.

كما أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن إحصائية الأنشطة الاجتماعية والأسر المنعقدة خلال عام 2023 جاءت كالتالي: 20 نشاط داخلي للأسر الطلابية، والمشاركة في 10 لقاءات قمية، بالإضافة إلى 14 نشاط داخلي و2 خارجي بالأنشطة الاجتماعية.

أما النشاط الفني ومكتب الاتحاد فشارك في 8 أنشطة داخلية، و10 لقاءات خارجية.

أما الأنشطة الداخلية للجوالة- فبلغ عددها 17 نشاط، فيما شارك طلاب الجوالة في ثلاثة لقاءات قمية.

بينما بلغ عدد الأنشطة الرياضية الداخلية 12 نشاطاً، شملت جميع الألعاب، بالإضافة إلى مشاركة طلاب النشاط الرياضي في 12 لقاء قمي.

فيما نظم مركز إعداد القادة بالجامعة 13 نشاط داخلي، و5 لقاءات خارجية، أما الأنشطة داخل الكليات فقد تجاوزت ال 35 نشاط.

يُذكر أن عدد الطلاب المشاركين بالأنشطة الطلابية بلغ8261 طالب وطالبة بواقع 5309 طالب، و 2952 طالبة، وجاءت المشاركات بكل نشاط كالتالي :بلغ عدد الطلاب المشاركين بأنشطة الأسر الطلابية 2087 طالب وطالبة، وبالأنشطة الرياضية 2223 طالب وطالبة، وبالأنشطة الثقافية والفنية 1156 طالب وطالبة، وبالأنشطة الاجتماعية والرحلات 1759، أما أنشطة الجوالة والخدمة العامة فبلغ عدد المشاركات الطلابية 580 طالب وطالبة ، وأخيراً جاء عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة العلمية 456 طالب وطالبة.