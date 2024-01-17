إصابة شخص سقط من القطار بمدينة شربين في الدقهلية

أصيب شخص فى العقد الخامس من عمره صباح اليوم الأربعاء بإصابات خطيرة إثر سقوطه من القطار بمدينة شربين فى محافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بسقوط شخص من القطار بالقرب من بنك مصر بالمدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب يدعى صابر محمد جلال ٤٤ عاما ومقيم كفر مجر التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى شربين فى حالة حرجه لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.