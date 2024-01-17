بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

بدأت منذ قليل امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وتنتهي في 24 من يناير الجاري.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية داخل محافظة الإسكندرية ( 106648) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 384 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع بنطاق المحافظة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتهاء مديرية التربية والتعليم من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024.

وكلف “الشريف” كافة الجهات التنفيذية لتهيئة الأجواء للطلاب استعدادًا لاداء الأمتحانات، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

وشدد محافظ الإسكندرية شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، و التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ومن جانبه عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماع موسع مع كافة المدريين بالإدارات التعليمية المختلفة وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.