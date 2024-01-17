البيت الأبيض: واشنطن تضغط ضد مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.. تفاصيل

قال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يرى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في الاتفاق الأخير الذي يمنح إثيوبيا حقوق تأجير ساحل البحر الأحمر في منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال.

وقال جون كيربي، مدير الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات لإذاعة صوت أمريكا، إن واشنطن تعمل مع شركاء في المنطقة – بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المكونة من ثمانية أعضاء – للضغط ضد مذكرة التفاهم غير الملزمة التي تعتبرها الحكومة الصومالية، ومقرها مقديشو، غير شرعية.

وقال كيربي: "نحن بالتأكيد منزعجون"، مضيفًا: "كما قلنا مرات عديدة، نحن ندعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ويجب احترام ذلك".

ووقع الطرفان الاتفاق في الأول من يناير وفي ذلك الوقت، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية رضوان حسين إن الاتفاق "يمهد الطريق أيضًا للوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر"، وأشار موسى بيهي رئيس أرض الصومال إنها ستحصل على اعتراف إثيوبيا كأول دولة أفريقية تعترف بأرض الصومال، وهو الأمر الذي أثار غضب الصومال.