اليوم.. انطلاق البطولة الأفريقية لكرة اليد بالقاهرة

تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، منافسات البطولة الأفريقية لكرة اليد والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب غينيا في افتتاح منافسات البطولة.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا وهى: مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، وتونس الأكثر تتويجا بالبطولة والجزائر وليبيا والمغرب وفيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويعتبر منتخبنا الوطني المرشح الأول للفوز باللقب الأفريقي هو حامل لقب آخر نسختين ويأمل منتخبنا الوطني في تحقيق اللقب الثالث على التوالي من أجل الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة اليد.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ومن المقرر أن يتأهل المتصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى مباراة النهائي.

ويبحث الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، خلال الأيام القليلة المقبلة عن أفضل تشكيلة ممكنة قبل إنطلاق هذا الحدث الذي يعد بوابة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وخاض منتخب الفراعنة مجموعة من المباريات الودية القوية تم خلالها تجربة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانتظام في المعسكر المغلق لحين إعلان القوائم النهائية المرشحة للمشاركة الرسمية بالبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: «غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل».

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية بمشاركة 16 دولة هى: «مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا».

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن قائمة الحكام الرسمية لبطوله أفريقيا للرجال؛ حيث يشارك من مصر طاقمين من الحكام الدوليين الطاقم الأول علاء حسن وحسام معتمد الطاقم الثاني هايدي السعيد، وياسمينا السعيد كما يشارك الثنائي شعبان محمد، وسامح جورج ضمن قائمة المراقبين للاتحاد الأفريقي.