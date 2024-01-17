سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حالة الاستقرار المسيطرة عليه بشكل ملحوظ منذ حوالي 11 شهرا، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، مع زيادة التكهنات والتوقعات بحدوث تعويم مرتقب للجنيه النصري خلال الفترة القادمة.

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي (أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفي المصري) حوالي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

كما ثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند حوالي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك التعمير والإسكان، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.