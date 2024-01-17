مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنان آخران إثر سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة وانقاذ شخصين مصابين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري البحث عن 3 مفقودين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.