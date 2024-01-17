أمانة المشروعات بـ«مستقبل وطن» تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة خطة عملها

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعها التنظيمي الدوري، لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، ضرورة بذل المزيد من الجهد، خلال الفترة المقبلة، ومراجعة تشكيل هيئة مكتب الأمانة، على المستوى المركزي، وكذلك أمنائها وهيئات مكاتبها بالمحافظات، وضم كوادر جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع، تخصيص درع تميز لتحفيز الأمناء المتميزين، والتواصل مع أمناء المحافظات ومتابعة التكليفات، لتسهيل حضور أمناء المحافظات النائية.

واستعرض الاجتماع، عددًا من المقترحات بتنظيم زيارات للمحافظات خلال الفترة المقبلة، وتنظيم معارض السلع الغذائية، فضلاً عن بحث أوجه التعاون مع باقي الأمانات بالحزب، وإجراء حوار مجتمعي حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يحقق أهداف الحزب.