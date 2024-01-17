القبض على رئيس شركة شهيرة للغزل والنسيج في إمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على "علي ع ر ا" رئيس شركة شهيرة للغزل والنسيج المطلوب جنائيًا لتنفيذ أحكام قضائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد "علي ع ر ا" رئيس شركة شهيرة للغزل والنسيج المطلوب جنائيا لتنفيذ 18 حكم في قضايا تبديد بمجموع أحكام غيابية 8 سنوات، بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.