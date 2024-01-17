ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على رئيس شركة شهيرة للغزل والنسيج في إمبابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على "علي ع ر ا" رئيس شركة شهيرة للغزل والنسيج المطلوب جنائيًا لتنفيذ أحكام قضائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد "علي ع ر ا" رئيس شركة شهيرة للغزل والنسيج المطلوب جنائيا لتنفيذ 18 حكم في قضايا تبديد بمجموع أحكام غيابية 8 سنوات، بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة تنفيذ أحكام قضائية تنفيذ أحكام مباحث قسم شرطة إمبابة قسم شرطة إمبابة مطلوب جنائيا مديرية امن الجيزة