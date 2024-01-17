ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تصاعد التوترات.. العراق يلجأ إلى مجلس الأمن بشكوى ضد إيران

العراق
العراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقديم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد القصف الذي استهدف أربيل.

وقالت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - " تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت الوزارة العراقية الشكوى، وفقًا للبيان، "بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك".
 

العراق مجلس الأمن الامم المتحده