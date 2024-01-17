تصاعد التوترات.. العراق يلجأ إلى مجلس الأمن بشكوى ضد إيران

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقديم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد القصف الذي استهدف أربيل.

وقالت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - " تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت الوزارة العراقية الشكوى، وفقًا للبيان، "بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك".

