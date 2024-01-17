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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هيئة بحرية بريطانية: رصد جسم جوي مسيّر قرب الشحر اليمنية

هيئة بحرية بريطانية
هيئة بحرية بريطانية
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أفادت اسكاي نيوز عربية في خبر عالج لها اليوم الأربعاء، أن هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن رصد جسم جوي مسيّر قرب مدينة الشحر اليمنية والسلطات تحقق في الأمر.

ويستمر التوتر قبالة السواحل اليمنية، وتهاجم جماعة الحوثي المدعومة من إيران سفنا تجارية منذ أكتوبر في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وقالت الجماعة إنها تستهدف السفن التي تربطها صلات بإسرائيل وتلك المتجهة إلى إسرائيل، محذرة شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وأوقفت عدة خطوط شحن عملياتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات، وحولت الرحلات بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهداف الجماعة المسلحة نفسها.

هيئة بحرية بريطانية جسم جوي مسي ر مدينة الشحر اليمنية