ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل محاولة انتحار ربة منزل بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقدمت ربة منزل بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، وتم نقلها لمستشفى أطسا المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا بقيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بناحية قرية الغرق دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام "ك .ط" 29 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس علوى، ما أدى لإصاباتها بارتجاج بالمخ وبجروح وكدمات بالظهر والبطن والساقين والساعد الأيمن.

تم نقل المذكورة على الفور مستشفى إطسا المركزي للعلاج، وحجزها تحت الملاحظة لخطورة حالتها، وبسؤال والدتها مقيمه بذات العنوان قررت بمضمون ما تقدم، مضيفة أن ابنتها تعاني منذ فترة بأزمة نفسية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.

ربة منزل تلقى بنفسها من منزلها في الفيوم قرية الغرق بمركز إطسا حوادث الفيوم الفيوم