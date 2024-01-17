تفاصيل محاولة انتحار ربة منزل بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الفيوم

أقدمت ربة منزل بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، وتم نقلها لمستشفى أطسا المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا بقيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بناحية قرية الغرق دائرة القسم.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام "ك .ط" 29 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس علوى، ما أدى لإصاباتها بارتجاج بالمخ وبجروح وكدمات بالظهر والبطن والساقين والساعد الأيمن.



تم نقل المذكورة على الفور مستشفى إطسا المركزي للعلاج، وحجزها تحت الملاحظة لخطورة حالتها، وبسؤال والدتها مقيمه بذات العنوان قررت بمضمون ما تقدم، مضيفة أن ابنتها تعاني منذ فترة بأزمة نفسية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.