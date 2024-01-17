استشهاد 13 فلسطينيًا في غارات عنيفة لطيران الاحتلال على خان يونس

استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ صباح الثلاثاء إلى 23 شهيدا. حسبما ذكرت وكالة الأنبا الفلسطينية "وفا".



وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على 4 منازل مأهولة بالمواطنين غرب خان يونس، واستهدف عددا من البنايات السكنية في حي النمساوي في المدينة، وقصف مدفعي في منطقة "بطن السمين" غربا، ومنطقة "عبسان الجديدة" شرقا.

كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي، ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.