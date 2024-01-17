راموس يقود إشبيلية إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا بالفوز على خيتافي

قاد سيرجيو راموس، قائد إشبيلية، فريقه إلى التأهل إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما سجل هدفين في الفوز على خيتافي بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في إطار دور الستة عشر من المسابقة.

افتتح راموس التسجيل لفريقه في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل ركلة ركنية، محولا الكرة بضربة رأسية متقنة داخل الشباك.

في الدقيقة 23، تعادل خيتافي عن طريق لاعبه خايمي ماتا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، فرض إشبيلية سيطرته على مجريات الأمور، وسجل راموس هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 48، ثم أضاف زميله سحاق روميرو بيرنال الهدف الثالث في الدقيقة 55، ليحقق الفريق الأندلسي الفوز بثلاثية مقابل هدف.

بهذا الفوز، يواصل إشبيلية سعيه للدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا، الذي توج به الموسم الماضي، ويواجه في ثمن النهائي فريق ريال بلد الوليد.

حقق راموس رقما قياسيا بعدما سجل 5 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم 2023-2024، أكثر من أي مدافع آخر في الدوري الإسباني، حسبما رصدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.