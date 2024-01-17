كأس الأمم الأفريقية.. أداء مشرف للحكم محمد عادل في لقاء مالي وجنوب أفريقيا

قدم الحكم المصري الدولي محمد عادل أداءً تحكيميًا مشرفًا أشاد به الجميع في المباراة التي انتهت، منذ قليل، بين مالي وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.



انتهي اللقاء بفوز منتخب مالي على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين دون رد على ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوجو.



احتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء أهدرها بيرسى تاو بعدما احتسبت لمنتخب جنوب أفريقيا ضد مالي بالدقيقة 19 من عمر المباراة بعد العودة لتقنية الفار .



أضاع بيرسي تاو ركلة الجزاء بغرابة شديدة بعد تسديدها بعيدة عن مرمى فريق مالي.

الحكم محمد عادل كان قريب من كل الكرات والتدخلات بكل مكان في الملعب، حيث كانت كل قراراته صحيحة.

صافرة محمد عادل كانت حاضرة بأربع بطاقات صفراء بالتساوي بين المنتخبين، حيث حصل كل فريق على بطاقتين باللقاء.

وشارك لاعب الأهلي بيرسي تاو في المباراة بالكامل، بينما خرج اليو ديانج في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

كان مع الحكم محمد عادل، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، مساعدان، وأمين عمر، حكما رابعا.