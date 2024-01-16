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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب والرياضة يطمئن على جاهزية افتتاح بطولة إفريقيا لكرة اليد

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، بروڤة افتتاح بطولة افريقيا لكرة اليد رجال، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنطلق غدا الأربعاء، وتستمر حتى يوم 27 يناير الجارى، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، والمؤهلة الي اولمبياد باريس 2024.

وأطمئن وزير الشباب والرياضة علي كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق بطولة افريقيا لكرة اليد في نسختها الـ٢٦. 

وأشار “صبحي” إلي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الامكانيات والطفرة الانشائية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية.

ويشهد حفل  افتتاح أمم أفريقيا لليد حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، ومسئولو الاتحاد الأفريقى ومندوبو الدول المشاركة.

وتنطلق غدًا الأربعاء بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، حيث يلتقى منتخب مصر مع نظيره غينيا، فى تمام الثامنة مساءًا بالصالة المغطاه رقم 1 باستاد القاهرة الدولى فى أولى مباريات المجموعة الثانية.

وزير الرياضة بطولة أمم أفريقيا لليد حفل افتتاح اشرف صبحي احمد محمدي