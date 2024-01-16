مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي الساحلي في البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية كوم بلاج بالطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز إدكون، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخري نصف نقل أمام قرية كوم بلاج.
أسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين وتم نقل المصابين لمستشفي إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم وجثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.