مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي الساحلي في البحيرة

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بعد توقف مصنع سكر أبو قرقاص.. الأسباب الحقيقية للعزوف عن توريد القصب..مسئولون: خسرنا 112 مليون جنيه ولم نستقبل سوى 10 آلاف طن هذا الموسم.. مزارعون: رفضنا زراعة المحصول لارتفاع تكلفته