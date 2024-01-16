شركة "شل" تعلق جميع شحناتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية

أعلنت شركة النفط متعددة الجنسيات "شل"، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.

جاء هذا الإعلان في أعقاب الهجمات الأمريكية والبريطانية على جماعة الحوثيين في اليمن، مما أثار مخاوف من تصاعد الأوضاع.

أدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل التجارة العالمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اتخذت "شل" خطوة لتعليق جميع الشحنات في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن هجومًا ناجحًا قد يؤدي إلى تسرب هائل في المنطقة، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تشكل تهديدًا لسلامة أطقم السفن.

واستهدف الحوثيون سفينتين في البحر الأحمر هذا الأسبوع بالصواريخ على الرغم من العملية البحرية التي تقودها الولايات المتحدة لحماية الملاحة.