أزمة بنزيما مع الاتحاد تتصاعد.. ومعسكر دبي ينتهي باستبعاده

تصاعدت أزمة كريم بنزيما قائد فريق اتحاد جدة مع النادي، بعد قرار الجهاز الفني استبعاده من معسكر الفريق في دبي الإماراتية، بسبب تخلفه عن الالتحاق ببعثة الفريق لخوض المعسكر.

وبدأت أزمة بنزيما عندما قرر اللاعب الانقطاع عن التدريبات الأخيرة للفريق قبل لقاء الطائي في مسابقة الدوري السعودي، ليرفع بعدها طلب الحصول على إجازة خارج مدينة جدة.

وربطت الشائعات بنزيما بالرحيل عن الاتحاد لعدم سعادته مع الفريق، في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل الإعلام عن تعرضه لأزمة نفسية بسبب هبوط مستواه وتلقيه انتقادات كبيرة من الجماهير بالإضافة إلى تفكيره في العودة من جديد إلى أوروبا.

وأشارت تقارير، إلى أن اللاعب الفرنسي لن يتمكن من مغادرة الاتحاد خلال يناير الجاري في فترة الانتقالات الشتوية بالرغم من الشائعات المنتشرة في وسائل الإعلام.

وأكدت أن هناك تحرك من كبار الشخصيات في صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية للإبقاء عليه في دوري روشن، وحل الأزمة وديًا في الأيام القادمة.

وترى وزارة الرياضة وصندوق الاستثمار أن بقاء بنزيما ضروريًا كونه جزءًا من مشروع الدوري السعودي للمحترفين، وبالتالي سيتم رفض انتقاله إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

وبذلك، يستمر مسلسل أزمة بنزيما مع اتحاد جدة، حيث ينتظر الجميع معرفة أخر تطورات الأزمة في الأيام القادمة.