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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السعودية تقلب الطاولة على عمان في كأس آسيا

السعودية تقلب الطاولة
السعودية تقلب الطاولة على عمان
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خطف منتخب السعودية فوزًا قاتلًا من نظيره العماني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023.

كانت المباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، حيث سيطر منتخب عمان في الشوط الأول، وسجل هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 14.

في الشوط الثاني، ضغط منتخب السعودية من أجل تعديل النتيجة، ونجح في ذلك عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78.

في الدقيقة 96، سجل علي البليهي هدف الفوز لمنتخب السعودية من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، يحتل منتخب السعودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متساوياً مع المتصدر منتخب تايلاند الذي فاز على منتخب قرغيزستان بهدفين دون رد في المباراة الأخرى التي أقيمت اليوم ضمن نفس الجولة.

وبذلك، يواصل منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا بحثا عن التتويج باللقب الرابع في تاريخه، بعدما حصده 3 مرات سابقة أعوام 1984 و1988 و1996.

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