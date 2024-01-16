مدمن مخدرات... طالب يدهس زميلته بعد الامتحان بطريق السويس

أصيبت طالبة جامعية بإصابات بالغة علي يد زميلها، في حادث مروع ، اثر واقعة دهس بإحدى الاستراحات بطريق السويس وذلك عقب أداء الامتحان.

تبين من التحقيقات أن الطلاب أثناء الاستراحه بمنطقة الريست في طريق السويس، قام المتهم بقيادة سيارة صديق له دون أن يكون علي دراية جيدة يالقيادة، مما أسفر عن عدم تحكمه بالسيارة، وإصابة ٣ من زملائه الطالبات.

ونقلت إحدى الطالبات في حالة حرجه، نتيجة دهس المتهم لها بعدما صدمها من الخلف، والتصاقها بالرصيف، مما أدى إلي كسر مضاعف في قصبة الرجل وجروح وكدمات أخرى، وخضعت لإجراء عملية جراحية دقيقه.

وتبين أن المتهم متعاطي للمخدرات بعد إجراء تحليل له بنتيجة ايجابية، ولا يملك رخصة قيادة، ولا يتمكن من القيادة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة منطقة حي فيصل بمحافظة السويس، إخطار يفيد بوقوع حادث، وسقوط مصابة، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب زميلها، وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم.