تغلب عليه الشيطان.. حيثيات حكم الإعدام لقاتل زوجته ونجله في المطرية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بالإعدام لمتهم قتل زوجته وابنه في منطقة المطرية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية والاستماع لأقوال شهود الإثبات ومرافعة الدفاع وأسرة المجني عليها، استقر في يقين المحكمة، واطمأنت لما جاء في التحقيقات وما ذكرته النيابة العامة، حيث إن المتهم عاطل عن العمل وتزوج المجنى عليها وأنجب منها نجلهما وظنت الزوجة أنها ستنعم براحة واستقرار في حياتها الزوجية لكنها وجدت العكس "شجار وكسل الزوج عن الخروج إلى العمل والبحث عن لقمة العيش لهما".

وذكرت الحيثيات أنه بالاستماع لأشقاء الزوجة في الواقعة تبين أن الزوجة تقيم برفقة زوجها بمدينة الوفاء في منطقة المطرية، وأن شقيقتهم تشاجرت مع الزوج كثيرا بسبب الإنفاق عليها وطلبت منه السعي إلى العمل وطلب الرزق إلا أنه رفض وضربها دون رحمة فقررت الخروج للعمل للإنفاق علي نجلها الذي لا ذنب له لكن الزوج بدأ يضربها لأخذ ما تحصل عليه من مال، وعندما رفضت الإنفاق عليه وقالت: إنه رجل وملزم بالخروج للعمل حاول قتلها وذهبت المجني عليها إلى مسكن أسرتها ولجأت لمحكمة الأسرة لتطلب الطلاق منه وطلب النفقة للطفل وعندما علم الزوج بذلك استشاط غضبه واعتدى عليها بالضرب في الشارع وقتلها ونجلها دون رحمة ولا إنسانية.

وأضافت الحيثيات أنها اطمأنت لما جاء في الدعوي أن المتهم بلا قلب وأن تفكيره تغلب علي الشيطان لأنه ارتكب الواقعة بطريقة تقشعر لها الأبدان وقتلهما بدم بارد دون رحمة، حيث انتظر المتهم زوجته طيلة ساعات أمام عملها في حضانة للأطفال بمنطقة المطرية وتخفي عن أعين المارة، وعقب خروجها من العمل مصطحبة نجلها ظهر المتهم كالمجنون أمامها وعندما حاولت أن تدخل الحضانة لتختبئ منه قتلها غدرا من ظهرها، بعدما أخرج سلاحا أبيض “مطواة” من طيات ملابسه، وطعنها في جميع جسدها طعنات متفرقة، وعندما صرخ نجلهما من هول المنظر وخوفه علي والدته، أخذ المتهم السكينة التي غرزها في جسد زوجته ليطعن نجله البالغ من العمر 4 سنوات ليقع الطفل بجوار والدته جثة هامدة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى شهود الإثبات، حيث ذكروا أن المجني عليها عانت كثيرا مع الزوج وكان يعتدي عليها ويضربها يوميا ويسمعون صراخها وأنها تتشاجر مع الزوج لأنه يطمع في الراتب الذي تأخذه من عملها في الحضانة لينفقه علي “الحشيش والقهوة” وأن المتهم اعتاد علي ضربها وإهانتها لأنه يرفض الخروج للعمل، ويطلب منها أن تنفق عليه لكنها رفضت، وقررت الذهاب لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق منه ونفقة نجلهما لينهي حياتهما في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثة سيدة ونجلها وبهما طعنات بعد تعدي أحد الأشخاص عليهما في منطقة المطرية.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل أن زوج المجني عليه قتلها وأنها تعمل في حضانة أطفال، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.