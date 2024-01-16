وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الغربية موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة استعدادات محافظة الغربية لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة وإزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة،

حيث أشار اللواء هشام آمنة علي أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وأشار الدكتور طارق رحمي الي انه سيعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية بحضور ممثلي جهات الولاية لتحقيق مستهدفات موجة الازالة القادمة وتقديم كل الدعم اللازم، مشيرا الي متابعته المستمرة لمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة والتي تستهدف مركز زفتى ويضم المركز 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا من خلال 876 مشروعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، حيث تم تنفيذ 675 مشروعا وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكبارى وغيرها من القطاعات الخدمية.

كما ناقش اللواء هشام آمنة مع الدكتور طارق رحمى آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية حيث يجرى تنفيذ 21 مشروعًا بمركز زفتى تتضمن 8 أسواق و5 مواقف سيارات و8 نقاط إطفاء.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية استمرار متابعة معدلات تنفيذ باقي المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة قريبًا امام المواطنين، وأكد الدكتور طارق رحمي علي متابعته الدورية عبر جولات علي مدار الأسبوع لمعدلات تنفيذ المشروعات لتذليل اي معوقات.

كما تطرق اللقاء الي جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث شدد وزير التنمية المحلية علي أهمية تلك المبادرة والتوسع في افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لبيع السلع الاستراتيجية مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) بجودة مناسبة وأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق.

كما أكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور طارق رحمى الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف والتطوير لبعض الشوارع والميادين والحدائق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للوقوف على آخر مستجدات الأعمال للإنتهاء من تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، كما عرض محافظ الغربية لمعدلات تنفيذ مشروعات قطاعات تحسين البيئة، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء) والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني محافظة الغربية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة فى المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية، ووجه الوزير بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل أي عقبات للإسراع بمعدلات الأداء.

وأكد محافظ الغربية على أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية لتحقيق تنمية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

واختتم اللقاء بمتابعة وزير التنمية المحلية لجهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة وكذا إنشاء بعض مشروعات مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة، علي أرض المحافظة.