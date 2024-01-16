باكستان.. سكان إقليم بلوشستان يتهمون السلطات بإشعال الحرائق في عدة قرى

أثار تعرض العديد من القرى في إقليم بولشستان في باكستان للحرائق جدلا واسعا، في حين اتهم البعض السلطات بالوقوف وراء هذه الحوادث ضمن المواجهات مع الحركات الانفصالية.

واتهم موقع “نيوز انترفينشن” التابع لإقليم بولشستان، القوات الباكستانية بحرق العديد من القرى في الإقليم، الأمر الذي تسبب في عمليات النزوح عدة.

ونشر أحد الناشطين المحليين، مقطع فيديو على موقع إكس يظهر عمليات حريق وصراخ مواطنين ونازحين، زاعما أن الجيش الباكستاني حرق أكثر من 100 قرية في بلوشستان مما دفع آلاف الأسر إلى النزوح، كما أشار إلى جهود دولية من أجل إقرار السلام والعدل في المنطقة.

وذكر الموقع أن السلطات الباكستانية ارتكبت العديد من الفظائع ضد الشعب البلوشي على مدار التاريخ، من بينها اقتحامات منزلية واعتقالات وإخفاء وتعذيب.

ولفت الموقع إلى أن الإقليم يواجه حالة من عدم العدالة واستنزاف للثروات، مشددًا على أن هذه الأزمة بحاجة إلى اهتمام عالمي وجهود من أجل السلام والعدالة.

