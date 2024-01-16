تقارير إعلامية: الحرس الثوري يقصف قاعدتين لجماعة مسلحة في باكستان

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الثلاثاء بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ ضربات جوية على قاعدتين تابعتين لجماعة "جيش العدل" البلوشية المسلحة في باكستان، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم على أهداف في العراق وسوريا باستخدام الصواريخ.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، دون الدخول في تفاصيل، أن "هذه القواعد تعرضت للضرب وتم تدميرها بواسطة الصواريخ والطائرات بدون طيار".

كانت جماعة "جيش العدل" قد نفذت في وقت سابق هجمات على قوات الأمن الإيرانية في المناطق الحدودية مع باكستان.

في وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة الحرس الثوري الإيراني أن رجال القوة الجو-فضائية نفّذوا هجومًا على المقر الرئيسي لمركز التجسس ومكتب رئيس الموساد في إقليم كردستان العراق. تم تدمير المقر بأكمله واستهداف قادة وأفراد رئيسيين مشتركين في الأنشطة الإرهابية داخل البلاد، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم داعش.

وأوضحت قيادة حرس الثورة الإيراني في بيان أن الهجوم تم بدقة باستخدام 24 صاروخًا باليستيًا، مما أدى إلى إصابة وتدمير الأهداف بشكل كامل.