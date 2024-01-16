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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ندى ثابت: دخول وائل الدحدوح لمصر موقف إنساني يحسب للقيادة السياسية

الدكتورة ندى ألفي
الدكتورة ندى ألفي ثابت
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ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موقف الدولة المصرية المشرف، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسهيل دخول الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح مصر، لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أنه موقف إنساني يحسب للقيادة السياسية الحكيمة.

وقالت "ثابت" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن استجابة الرئيس السيسي والأجهزة المختصة لطلب نقابة الصحفيين المصرية، بتسهيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، يعكس موقف الدولة المصرية الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ويؤكد وقوفها بقوة بجانب الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة وحرب إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضافت أن موقف مصر تجاه فلسطين راسخ وواضح للجميع، وأن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، موضحةً أن دعم مصر لفلسطين غير محدود على مر التاريخ. 

وأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وحماية أرواح الأبرياء، وإحلال السلام العادل في المنطقة بأكملها. 

الدكتورة ندى ألفي ثابت مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي وائل الدحدوح القضية الفلسطينية