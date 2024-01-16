شرم الشيخ تستعد لافتتاح مشروعات خدمية وثقافية وبيئية جديدة

كشف اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن المشروعات المقرر افتتاحها قريبًا بمدينة السلام شرم الشيخ وهي: (مركز الرصد الأمني الموحد، ومضمار الهجن، وقرية التراث البدوي، والمستشفى البيطري، وبحيرات الأكسدة، ونقطة مشاهدة الطيور، والحديقة المركزية، ومبنى مجلس المدينة الجديد).

جاء ذلك على هامش مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات.

وترصد «البوابة نيوز» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن مركز الرصد الموحد:

يقع مركز الرصد الأمني الموحد في مدينة السلام شرم الشيخ.

يعد مركز الرصد الأمني الموحد، المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد.

عملية التأمين تجرى عن طريق شبكات مؤمنة جرى تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة العربية العالمية للبصريات.

يشار إلى أنه على هامش مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، المستشار وليد فوزي السباعي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار القانوني للمحافظة، وذلك لدوره الحيوي المهم والبارز وتميزه في مجال عمله مما جعله أحد ركائز التنمية بالمحافظة.

كما كرم محافظ جنوب سيناء، المهندس محمد السيد ابراهيم العدل، مدير مشروع مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد( شركة الوادي للمقاولات)؛ وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل وإسهاماته البارزة خلال مراحل تشييد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

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