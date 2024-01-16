«نحن في حالة حرب»: رئيس الإكوادور يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات

نفى رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، أن تكون حكومته تشن حملة عشوائية لمطاردة وقتل أفراد العصابات، فيما لا تزال الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تعاني من أسبوع من الفوضى والعنف المميت الذي صنفه على أنه حرب.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال زعيم الإكوادور البالغ من العمر 36 عاما في أول مقابلاته منذ بدء الاضطرابات يوم الاثنين الماضي، إنه عازم على منع بلاده من أن تصبح "دولة مخدرات" ويعتقد أن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو شن حملة متشددة على الجريمة المنظمة. الجماعات تجلب "الإرهاب" إلى نظام السجون والشوارع.

تعتبر الإكوادور منذ فترة طويلة واحدة من أكثر دول أمريكا الجنوبية سلمية، وشهدت معدل جرائم القتل ارتفاعا صاروخيا في السنوات الخمس الماضية، مع رقم قياسي بلغ 7878 حالة قتل في العام الماضي، حيث أقامت العصابات المكسيكية ومجموعات المافيا الأجنبية معسكرا في ما أصبح طريقا رئيسيا لتهريب المخدرات.

"نحن لا نخرج لمطاردة الناس وقتلهم... لكننا في حالة حرب ونقاتل ضد أشخاص مدججين بالسلاح ومنظمين، ويتمتعون بدعم مالي محلي ودولي وبنية من الإرهاب والإجرام تصل إلى أبعد من ذلك بكثير حدود الإكوادور”، قال نوبوا لشبكة Noticias Telemundo.

وأضاف نوبوا، الذي انتخب في أكتوبر الماضي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "إننا نقاتل كل يوم حتى لا نتحول إلى دولة مخدرات". "أنا أؤمن بأننا قادرون على الفوز [في هذه الحرب] ولن أتوقف عن القتال حتى نحقق ذلك".

وكان الرئيس يتحدث خلال زيارة إلى جواياكيل، أكبر مدن الإكوادور، والتي عانت من بعض أسوأ أعمال العنف الأسبوع الماضي عندما شن أفراد العصابة سلسلة من الهجمات المنسقة على ما يبدو في جميع أنحاء البلاد، حيث فجروا سيارات مفخخة وأشعلوا النار في المركبات والمباني، وأخذوا العشرات. من حراس السجن رهائن.

وتلعب المدينة الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، والتي تعد موطنًا لأهم محطة للحاويات في الإكوادور، دورًا رئيسيًا في تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وقد استهلكتها حرب العصابات في السنوات الأخيرة حيث تقاتلت الجماعات المتنافسة من أجل السيطرة..

وفي يوم الثلاثاء، اقتحم لصوص مدججون بالسلاح محطة تلفزيون في جواياكيل واحتجزوا صحفييها كرهائن على الهواء مباشرة. "أعدك بأن هذا لن يتكرر مرة أخرى"، تعهد نوبوا أثناء قيامه بجولة في استوديوهات القناة المليئة بالرصاص حيث تمكنت قوات الشرطة الخاصة في نهاية المطاف من تحرير الصحفيين المحتجزين واعتقلت 13 صحفيًا.

ولكن بعد ساعات فقط من حديثه، وردت تقارير أخرى عن الاضطرابات، عندما هرب ما لا يقل عن ستة سجناء من سجن محلي ليلة الجمعة. وإلى الجنوب، في مدينة كوينكا، سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات قادمة من سجن آخر في الساعات الأولى من صباح السبت.

وفي وقت لاحق من اليوم أُعلن عن إطلاق سراح جميع حراس السجن المحتجزين لدى النزلاء أو هروبهم. والرهائن، الذين قالت وكالة السجون في وقت سابق إنهم 158 حارسا و20 موظفا إداريا، محتجزون منذ يوم الاثنين الماضي في سبعة سجون على الأقل.

وقال التحالف في بيانه إنه سيتم إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن احتجاز الرهائن.

وأبلغت الشبكة الوطنية للحسابات الوطنية عن وقوع حوادث في عدة سجون في وقت سابق من يوم السبت، بما في ذلك مواجهة مسلحة مع نزلاء في السجن الواقع في مقاطعة إل أورو أسفرت عن مقتل حارس.

وبحلول يوم الجمعة، قالت رئاسة الإكوادور إنها قامت بأكثر من 850 حالة اعتقال خلال الأيام الأولى من حملة "خطة فينيكس" التي أطلقها نوبوا، والتي يشير اسمها إلى رغبته في انتشال بلاده من الرماد. وقالت إن خمسة "إرهابيين" قتلوا وضبطت 246 قطعة سلاح خلال أكثر من 7800 عملية نفذتها الشرطة والجيش. وقتل اثنان من ضباط الشرطة.

قال نوبوا: "[هؤلاء المجرمون] انتهكوا كل حق من حقوق الإنسان المكتوب على الإطلاق... لذا، أعتقد أن [الحملة] كانت الملاذ الأخير لدينا"، مستبعدًا المخاوف من أن عسكرة الحرب ضد الجريمة المنظمة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. كما حدث في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والمكسيك.

كما رفض نوبوا، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وهو ابن أحد أقطاب صناعة الموز في جواياكيل، فكرة أنه كان يسعى إلى استخدام الحملة القمعية للتشبث بالسلطة. وقلل من شأن المقارنات مع الزعيم الاستبدادي في السلفادور، ناييب بوكيلي، الذي سجن عشرات الآلاف من أعضاء العصابات المزعومين منذ شن حملة قمع مثيرة للجدل للغاية ضد العصابات في عام 2022، والذي سيسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل.

وقال نوبوا: "أنا لا أسعى، مثل الحكام الآخرين، إلى تغيير الدستور للبقاء لفترة أطول في السلطة أو إعلان نفسي ديكتاتورًا". "هذه ليست دكتاتورية".

ومع نشر أكثر من 22 ألف جندي إكوادوري لاستعادة النظام و"تحييد" العصابات، حزنت عائلات القتلى خلال واحدة من أسوأ أعمال العنف التي اندلعت في تاريخ البلاد الحديث على خسائرهم.

وقالت كاميل جامارا، التي قُتل زوجها، وهو موسيقي محترم يدعى دييجو جالاردو، برصاصة طائشة بعد أن خرج لاصطحاب ابن زوجته في جواياكيل خلال الفوضى التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي: "عزاءنا الوحيد هو أنه مات من أجل الحب".

وأضافت قمرا بينما كانت تستعد لدفن زوجها: "على الرغم من الفوضى، فقد ضحى بحياته من أجله". "الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذنا الآن هو التشبث بهذا الحب".

وقال القائد السابق للبحرية الإكوادورية، نائب الأميرال أنجيل سارزوسا أجيري، إن الدولة ليس لديها خيار سوى شن هجوم ضد العصابات، محذرا: "إذا خاضوا قتالا، فسوف يموتون".