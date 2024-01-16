مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا

منح معتمد جمال مدرب الزمالك، راحة سلبية للاعبين من التدريبات غدا الأربعاء، وذلك بعد الفوز الودي اليوم الثلاثاء على حساب فريق الشباب الكويتي بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة بنتيجة 4-0 .

وتسافر بعثة الزمالك بعد غد الخميس إلي الإمارات وذلك للمشاركة في بطولتين وديتين خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير .

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية إنهاء التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يستكمل موسم الفريق محليا وفي أفريقيا، حيث يقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت .

يذكر أن الزمالك يشارك في أكثر من بطولة مهمة هذا الموسم أبرزهم الكونفيدرالية الأفريقية ونهائي الكاس في مارس أمام الأهلي، بالإضافة لمسابقة الدوري الممتاز .