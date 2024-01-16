ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منح معتمد جمال مدرب الزمالك، راحة سلبية للاعبين من التدريبات غدا الأربعاء، وذلك بعد الفوز الودي اليوم الثلاثاء على حساب فريق الشباب الكويتي بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة بنتيجة 4-0 .

وتسافر بعثة الزمالك بعد غد الخميس إلي الإمارات وذلك للمشاركة في بطولتين وديتين خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير . 

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية إنهاء التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يستكمل موسم الفريق محليا وفي أفريقيا، حيث يقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت .

يذكر أن الزمالك يشارك في أكثر من بطولة مهمة هذا الموسم أبرزهم الكونفيدرالية الأفريقية ونهائي الكاس في مارس أمام الأهلي، بالإضافة لمسابقة الدوري الممتاز .

الكونفيدرالية الأفريقية معتمد جمال الزمالك أيمن مصطفى