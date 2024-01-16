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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوضح سبب غياب أوباما عن ودية الشباب الكويتي

أوباما لاعب الزمالك
أوباما لاعب الزمالك
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كشف نادي الزمالك عن سبب غياب يوسف أوباما لاعب الفريق عن المشاركة في مباراة الشباب الكويتي التي أقيمت بملعب النادي وديا اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز الفني في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن أوباما غاب عن المباراة لظروف خاصة، وحصل على اذن المدير الفني للفريق معتمد جمال من أجل السماح له بالغياب.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 4-0 على حساب فريق الشباب الكويتي، وسجل الرباعية، محمد السيد، ومصطفي شلبي، وشيكابالا، وسيد نيمار . 

وتغادر بعثة الزمالك بعد غد الخميس، إلي الإمارات من أجل المشاركة في بطولتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا.

الزمالك يوسف أوباما الشباب الكويتي أيمن مصطفى