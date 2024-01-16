الزمالك يوضح سبب غياب أوباما عن ودية الشباب الكويتي

كشف نادي الزمالك عن سبب غياب يوسف أوباما لاعب الفريق عن المشاركة في مباراة الشباب الكويتي التي أقيمت بملعب النادي وديا اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز الفني في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن أوباما غاب عن المباراة لظروف خاصة، وحصل على اذن المدير الفني للفريق معتمد جمال من أجل السماح له بالغياب.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 4-0 على حساب فريق الشباب الكويتي، وسجل الرباعية، محمد السيد، ومصطفي شلبي، وشيكابالا، وسيد نيمار .

وتغادر بعثة الزمالك بعد غد الخميس، إلي الإمارات من أجل المشاركة في بطولتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا.