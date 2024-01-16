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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. التعادل يحسم مواجهة فيوتشر وسموحة

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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تعادل فريق فيوتشر بقيادة مدربه ريكاردو فورمورسينيو، مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق سموحة، على استاد الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء لقاء اليوم متوسط المستوي على المستوي الفني خلال شوطيه الأول والثاني، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة من اللقاء . 

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز بنتيجة 1-0 على حساب فريق بلدية المحلة ضمن مباريات نفس الجولة الثانية .

وبذلك يتصدر الاتحاد السكندري المجموعة بعد إقامة جولتين وذلك برصيد 6 نقاط، ويأتي فريق بلدية المحلة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفيوتشر ثالثا برصيد نقطة، وسموحة رابعا برصيد نقطة .

فيوتشر ريكاردو فورمورسينيو سموحة رابطة الأندية المحترفة أيمن مصطفى