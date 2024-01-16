تراجع معدلات النمو السنوي لأجور البريطانيين بنسبة 6.5% أواخر 2023

تراجع معدل النمو السنوي لرواتب وأجور البريطانيين خلال الأشهر الثلاثة الأخير المنتهية في نوفمبر الماضي بنسبة 6.5% عنها خلال الأشهر الثلاثة السابقة عليها وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم /الثلاثاء/.

وأوضح المكتب أن ذروة ارتفاعات أجور البريطانيين كانت في صيف العام الماضي وبلغت نسبتها 8.5%، كما تراجعت بنسبة 7.2% عن متوسطات الأجور التي تقاضاها البريطانيون في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أن بنك بريطانيا المركزي كان قد توقع في دراسة سابقة أواخر العام الماضي استمرار حالة التراجع السنوي في معدلات زيادة الأجور البريطانية لتصل إلى 5% بنهاية عام 2025.

وفي سياق متصل، تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم /الثلاثاء/ في أسواق النقد البريطانية، حيث بيع الاسترليني لقاء 2634ر1 دولار أمريكي.

وقال الخبراء والمتعاملون إن علامات القوة البادية التي حققها الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري على سعر صرفه كانت سببا رئيسيا في تراجع العملة البريطانية أمامه اليوم وهو الأمر الذي أطلق تكهنات باحتمالات تعثر بريطانيا عن تحقيق مستوى التضخم المستهدف في اقتصادها وحده الأقصى 2 % بنهاية العام الجاري.