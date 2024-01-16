كأس آسيا.. الشهري والدوسري يقودان هجوم السعودية أمام عمان

كشف روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل لاعبيه الذي سيواجه نظيره العماني في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 والتي تقام في قطر.

ويعتمد مانشيني على ثلاثي صالح الشهري، سالم الدوسري، وسامي النجعي في الهجوم، ويتميز هذا الثلاثي بالسرعة والقدرة على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وفي الوسط، يعتمد مانشيني على ثلاثي عبد الله الخيبري، محمد كنو، وناصر الدوسري. ويمتلك هذا الثلاثي القدرة على السيطرة على وسط الملعب وخلق الفرص الهجومية.

ويبدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي البليهي - سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي.

خط الوسط: محمد كنو - عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - سامي النجعي.

ويسعى المنتخب السعودي لاستعادة لقب كأس آسيا الغائب عن خزائته منذ عام 1996، ويظهر التشكيل أنه يعتمد على اللعب الجماعي واستغلال نقاط قوة اللاعبين، حيث يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط، ما يجعله من المرشحين بقوة للفوز بلقب كأس آسيا 2023.