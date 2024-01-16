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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس نادي البنك الأهلي: نجحنا في ضم صفقات سوبر خلال الانتقالات الشتوية

البنك الأهلي يضم
البنك الأهلي يضم محمد عبد الغنى
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أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن مجلس الإدارة نجح في إبرام اكثر من صفقة سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بغرض عودة الفريق مرة اخرى لتحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة مع الكبار على مركز متقدم في جدول الدورى.

وأنهى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار إجراءات التعاقد مع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك السابق لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويواصل مسئول نادي البنك الاهلي اجتماعاتهم المكثفة من أجل الإنتهاء من ملف الصفقات الجديدة وتدعيم الصفوف بمجموعة من اللاعبين المميزين على أمل العودة من جديد للمنافسة على مركز متقدم في جدول الدورى والابتعاد عن شبح الهبوط الذى عاني منه البنك الاهلي الموسم الماضي .

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