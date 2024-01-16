تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال على المناهج الجديدة، بالتعاون مع توجيه عام رياض الاطفال تنفيذاً لتوجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور/محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

يستهدف البرنامج معلمات رياض الأطفال الجدد من ضمن ال٣٠ ألف معلم وفترة التدريب من يوم الإثنين الموافق ١٥ يناير حتى الخميس الموافق ١٨ يناير بقاعة مركز العلوم الاستكشافي، ويقوم بالتدريب كلاً من نهلة سعيد غريب وموضوع المناهج الجديدة ( الأسس - المحاور والأبعاد - القضايا والمهارات) و ولاء محمد رضوان وموضوع سجلات المعلمة ( تخطيطاً - تنفيذاً - تقويماً ) وعبير مصطفى زايد وموضوع إدارة الصف واستراتيجيات التدريس وولاء محمد رضوان وموضوع آليات تقويم طفل الروضه، والمشرف الإداري تغريد محمد سعيد والمشرف العام أ/ مجدى أحمد السعيد و حنان عمر ، وتحت إشراف مدير إدارة التدريب التخصصي الدكتور محمد محمود عبد الناصر.