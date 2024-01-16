مقتل 9 مسحلين في هجوم لجيش الكونغو الديمقراطية على معاقل «داعش»

استهدفت قوات الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية استهدفت معاقل حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعة إستوري بهدمات جديدة.

وأفادت مصادر أمنية في الكونغو بمقتل 9 مسلحين تابعين للحركة خلال هذه الهجمات في إيتوري التي يدَّعي تنظيم داعش أنها فرعه في وسط أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الكونغولي نفذ هجماته في بلدتي باهونجوي وبانجولي في إقليم "مامباسا" التابع لمقاطعة "إيتوري". يرتفع بذلك عدد قتلى حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين قتلوا في عمليات الجيش على مدار ثلاثة أيام في هذه المنطقة إلى 12 قتيلًا.

وكانت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قد بدأت عمليات تتبع ضد متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" وأنصارهم في إقليم "مامباسا" منذ الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن المتمردين صعدوا من هجماتهم خلال بداية العام، مستهدفين المدنيين، وخاصة المزارعين، حيث تشهد المنطقة نشاطًا مكثفًا لهذه الحركة المسلحة خلال فترة حصاد الكاكاو.

من ناحية أخرى، أفادت صحف محلية نقلًا عن مصادر غير مسماة أن منتسبي حركة 23 مارس المتمردة قاموا بنقل سكان تسع قرى في إقليم نيراجونجو إلى منطقة بوهوما على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تسبب في تشريد ملايين الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم نتيجة لنشاط حركة 23 مارس المتمردة وتصاعد الأعمال العنيفة في هذا الجزء من البلاد.