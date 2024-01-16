أمم أفريقيا.. بوركينا فاسو تفوز على موريتانيا بهدف في الوقت القاتل

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا قاتلا على نظيره المورتاني، بهدف، في المباراة التي جمعتما اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023، على ملعب السلام بمدينة بواكي.

وخطف المنتخب البوركيني نقاط اللقاء الثلاث، بهدف في الوقت القاتل، عن طريق بيرتراند تراوري من علامة الجزاء.

ويتصدر المنتخب البوركيني المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل الجزائر أمام أنجولا بهدف، أمس الإثنين.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة الـ34، من مسابقة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا.