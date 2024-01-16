«اتصالات النواب»: الرئيس السيسي حريص على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك استراتيجية وطنية اعتمدتها الدولة المصريه تقوم على دعم منظومة التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التكنولوجية، وتدعيم منظومة الحماية الاليكترونية بإحدث البرامج المتطورة التي تحافظ علي حماية المؤسسات المصرية من أي اختراقات، وأن الانظمة الاليكترونيه بكافة الجهات الحكوميه مؤمنة بالكامل.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والأنظمة التابعة لها من الهجمات السيبرانية بأن الرئيس السيسي حريص كل الحرص الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية، وأن الدولة المصرية سخرت إمكانيات كبيرة لتأمين الانظمة الإلكترونية المصرية، والبيانات المصرية، وأن المؤسسات المصرية الحكوميه في الجمهورية الجديدة على أعلى درجة من التأمين ضد الهجمات السيبرانية.

وتابع بدوي بان وزارة الطيران عرضت رويتها في تامين المواقع التابعه لها من الهجمات السيبرانية، وأن لجنة الاتصالات منفتحه علي كل الجهات والوزارات للاستماع إلى تجربتها في دعم منظومه التحول الرقمي وفي تجربتها في الآليات الحمائية لتأمين المواقع الإلكترونية من الهجمات السبرانية.