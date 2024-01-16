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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أول تعليق من وائل الدحدوح بعد دخوله مصر: أتمنى انكشاف الغمة عن الأمة.. شاهد

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح
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قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنه يتمنى أن تتوقف المعاناة، ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنه في رحلة علاج، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة.

وأضاف "الدحدوح"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعين الشعب الفلسطيني، ويحصل على حقوقه بمساعدة مصر وقطر وكل العالم الإسلامي، لافتًا إلى أنه يعود إلى عمله بعد رحلة العلاج.

وتابع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أنه يثمن أي جهد تقوم به الدولة المصرية وباقي الدول التي تسعى لدعم حقوق شعبنا، وتنتهي هذه الحرب والآلام والأوجاع التي يعيشها الفلسطينيون.

أول تعليق من وائل الدحدوح الفلسطيني وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وائل الدحدوح وائل الدحدوح فى مصر