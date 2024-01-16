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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يدعو لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا اليوم /الثلاثاء/ - "إن من يعتقد أن هذه الحرب متعلقة بأوكرانيا وحدها، فهو مخطئ. وقد بدأ الأوكرانيون دفاعهم في وقت لم يكن أحد في العالم يؤمن بهم، لكن أوكرانيا أحدثت تغييرًا حتى أن العالم كف عن التصديق بروسيا".

ودعا زيلينسكي إلى تشديد العقوبات بحق روسيا، من أجل حثها على تقديم تنازلات، ولجعل السلام أقرب، لافتًا إلى أن المخاوف من تصعيد الحرب مع روسيا أضاعت الكثير من الوقت والفرص، وأفقدتهم الكثير من أرواح المحاربين الأوكرانيين الأكثر خبرة الذين قاتلوا منذ عام 2014.

وأشار إلى أن بلاده أسرعت من جهود إنتاج أسلحة، وحققت نموًا اقتصاديًا، ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الحرب، محذرًا من أن كل خفض في الضغط على روسيا يطيل أمد الحرب.

زيلينسكي أوكرانيا سويسرا