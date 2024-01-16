"القاصد" يعقد اجتماع مجلس صندوق الخدمة الطبية بجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمـد القاصـد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية وذلك بحضور الدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية والمحاسب أشرف النطاط الأمين العام المساعد وأعضاء اللجنة.

أشار الدكتور أحمد القاصد الي أنه تم خلال اللجنة المصادقة علي محضر إجتماع الجلسةالسابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات إلى جانب مناقشة ودراسة الموقف المالي للصندوق وسبل تطوير الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق في الفترة المقبلة.

وأضاف القاصد أن اللجنة استعرضت الخدمات الطبية التي قدمتها الإدارة الطبية للطلاب ،و الطلبات المقدمة لصرف مستحقات مالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.