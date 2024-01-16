قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد لإدانته بترويج "الميثافيتامين" للشباب ببورسعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

المؤبد لشاب يروج "الميثافيتامين" في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 أكتوبر عام 2022 باتهام المدعو: "ح.ح.ع" 19 عاما، ويعمل مبلط، بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للميثافيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواه، حيث أنه حال معاون مباحث قسم شرطة المناخ بالطريق العام أبصر المتهم ممسكا بيده سلاحا فضبطته والسلاح، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 كيس للميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت جرام وستة من عشرة من الجرام.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الابيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.