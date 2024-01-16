مسؤولة بالهلال الأحمر الدولي: الوضع في قطاع غزة مروع للغاية

قالت مسؤولة الاتصال والإعلام بالهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مي الصايغ، إن الوضع في قطاع غزة مرعب ومروع للغاية، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضافت الصايغ - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/- أن الوضع الصحي معقد في كل مناطق القطاع ولكن الشمال هو الأكثر سوءا ورعبا على الإطلاق، لافتة إلى أنه منذ انهيار الهدنة الأخيرة في غزة لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

ونوهت بأن طواقم الهلال الأحمر استأنفوا العمل بمستشفى القدس في شمال القطاع، فيما يقدم مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي القطاع الخدمة لعلاج المرضى بأقصى طاقته.، مطالبة بضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة في قطاع غزة لتسهيل عمل الطواقم الطبية.

وأشادت بجهود الهلال المصري، الذي يقوم باستقبال المساعدات الإنسانية وترتيبها وإرسالها لقطاع غزة لمساعدة الهلال الأحمر الفلسطيني في استجابته لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية.