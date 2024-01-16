صدق المنجمون مع ياسمين والعوضي.. تفاصيل الطلاق المفاجئ

شهد الوسط الفني اليوم الثلاثاء، حالة طلاق جديدة جمعت بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي.

وقد أعلنت ياسمين عبدالعزيز ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد شاركت متابعيها مقطعا من فيديو للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي حلت ضيفة على الإعلامي اللبناني نيشان، وهي تتوقع خبر إنفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي ضمن توقعاتها لأحداث عام 2024.

وعلقت ياسمين على هذا المقطع قائلة: "يا ساتر يارب بلاش انتي يا ليلى".

هذا وقد كانت ياسمين عبدالعزيز تربعت على عرش الدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية، ولكنها قررت العودة إلى السينما بعد غياب 5 سنوات لفيلم سينمائي جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي، وسيعرض في الموسم الصيفي للعام الجاري، وستغيب عن الماراثون الرمضاني لهذا العام، لإنشغالها بفيلمها الجديد التي لم تفصح عنه حتى الآن.

في حين يعرض حاليا لزوجها الفنان أحمد العوضي بدور العرض الفيلم السينمائي "الإسكندراني" من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

وتدور أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا، فتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة الفنانين: أحمد العوضي، وحسين فهمي، وزينة، رحاب الجمل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وآخرون.